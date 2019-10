Ministero Trasporti, ruolo a sanseverese Catalano

Il concittadino prof. Giuseppe Catalano è stato nominato coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il professor Catalano subentra al precedente coordinatore, ing. Alberto Chiovelli.

“La nomina dell’amico Pinuccio – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – è l’ennesimo attestato di stima per la valenza, le doti professionale e le qualità morali ed umane del prof. Catalano. La sua nomina è motivo di orgoglio per la nostra città, una grande opportunità per il nostro territorio che Pinuccio ha sempre dimostrato di amare. A lui indirizzo a nome mio personale e di tutta l’A.C. i più fervidi auguri di buon lavoro con l’auspicio di poterlo ricevere ufficialmente a Palazzo Celestini nelle prossime settimane”.

Giuseppe Catalano dopo gli studi al Liceo Classico Tondi ha lasciato San Severo per l’Università, ma ha mantenuto un legame stretto, strettissimo, con la città dove da decenni torna puntualmente una, anche due volte al mese, sia per seguire l’azienda agricola di famiglia, che per rivedere i sui cari e mantenere contatti con gli amici. Pinuccio ama San Severo, ama i suoi concittadini ed ama i colori gialloneri della Cestistica, la squadra di pallacanestro che lui, dai microfoni di Radio Tele Zuma, seguiva negli anni settanta, voce, all’epoca popolare ed inconfondibile, supportata da notevole competenza tecnica e grande passione. E’ stato poi anche arbitro, uno dei pochissimi di San Severo a raggiungere la serie B e sfiorare la promozione in serie A2. La sua esperienza nel mondo del giornalismo era poi all’epoca concretizzata anche con la cospicua collaborazione al PICCHIO ROSSO, periodico locale che per molti giovani era un insostituibile punto di riferimento nel panorama informativo. Oggi Pinuccio, a San Severo, rappresenta con il presidente Amerigo Ciavarella e gli altri amici la rinascita della Cestistica, cui ha dato una struttura solida e capace di durare nel tempo. Attualmente è professore ordinario all’Università di Roma La Sapienza ed insegna Ingegneria Economico-Gestionale al Dipartimento di Ingegneria automatica e gestionale A. Ruberti. Dal 2017 al 2018 aveva già fatto parte della Struttura Tecnica di missione.