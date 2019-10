Nuovo sbarco in Salento

A poche ore dall’arrivo di 47 migranti intercettati ieri sera al largo di Santa Maria di Leuca, un nuovo sbarco è avvenuto nella notte a Otranto. Si tratta di 34 migranti curdo-iracheni, tra i quali anche donne e tre bambini tutti accompagnati. Intercettati al largo di Otranto dalla Guardia Costiera a bordo di un’imbarcazione a vela con motore sono stati fatti sbarcare nel porto della località salentina. Al vaglio delle forze dell’ordine le identità e nazionalità dei due presunti scafisti.

“In mare da più giorni sono giunti disidratati, stremati e qualcuno in stato di ipotermia ma in discrete condizioni di salute – spiega la Croce Rossa locale – Visitati dai medici dell’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea di Frontiera #Usmaf, sono soccorsi e rifocillati dai nostri volontari per poi essere trasferiti nei centri di accoglienza”.