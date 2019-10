Orta Nova, è il momento di “lasciare in pace i defunti”

Orta Nova – “Perdonate i morti” l’invito più sentito del vescovo Luigi Renna nell’omelia ai funerali dei membri della famiglia Curcelli, Ciro, Miriana, Valentina e Teresa Santolupo.

In una Chiesa Madre, cattedrale del paese, gremita di gente di ogni età con larghe rappresentanze delle scuole e della politica locali, alla presenza dei sindaci dei Cinque Reali Siti, giornalisti, amici, compagni di scuola e di classe delle giovanissime defunte, le riflessioni di sua eccellenza Renna a scuotere le coscienze dei convenuti “Con l’atteggiamento curioso di chi vuole indagare o di chi è razionalista e vuole delle spiegazioni o, peggio, di chi vuole sentenziare senza concedere sconti”.

L’invito ulteriore, quello di provare a stare con l’atteggiamento dell’umanità rispettosa davanti ad una tragedia come quella che ha travolto in un gesto fatale una famiglia, i Curcelli.

Ogni tragedia, la riflessione del vescovo, non può avere una spiegazione razionale. Per tale ragione merita discrezione e rispetto nell’idea di praticare la pietà umana.

E quello che è accaduto rimane piuttosto un monito per tutti.

Quello di non isolarsi nei momenti critici che possono diventare acuti per ognuno.

Quello di avere l’umiltà di chiedere aiuto per fronteggiare la disperazione.

Quello di non improntare le relazioni umane al giudizio, perché solo così, forse, tanti uomini e donne troverebbero piuttosto una parola di conforto, pronunciata da chiunque, a cui aggrapparsi nei momenti di buio evitando gesti inconsulti.

“È il momento, questo” la riflessione del vescovo “di riscoprire l’umanità”.

Il dibattito si è scatenato sui social nei giorni scorsi a seguito della notizia dell’estremo gesto di Ciro Curcelli che ha ucciso la moglie, Teresa, e le figlie, Valentina e Miriana, per poi uccidere se stesso.

“Un padre dovrebbe proteggere i figli e non ucciderli”; “Chi sono loro per giudicare? Solo nel focolare domestico dei Curcelli si sa la verità di cosa è accaduto”; “Lui era strano”; “Si sentivano litigare”; “Forse lui aveva debiti di gioco”; “Forse il mestiere e le condizioni di lavoro usuranti nel penitenziario dove Ciro lavorava non erano favorevoli”.

E tanto altro.

Intanto, gli inquirenti indagano.

Per il resto, ora per tutti forse è semplicemente il momento di “lasciare in pace i defunti”. In silenzio e segno di rispetto.

A cura di Daniela Iannuzzi

