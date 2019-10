“Poliziotto fuori servizio può chiedermi documenti?”

Le forze dell’ordine, nella propria attività di repressione e prevenzione dei crimini, possono chiedere le generalità anche a persona che non sono sospettate di aver commesso alcunché. Questo potere, tuttavia, può essere esercitato solamente nei limiti di legge, limiti che, come ti racconterò nel corso dell’articolo, impediscono a qualunque pubblico ufficiale di obbligarti a mostrare i documenti, sia o meno in servizio. Pertanto, se sei interessato a sapere se un poliziotto fuori servizio può chiederti i documenti, allora prosegui nella lettura: vedremo insieme entro quali limiti la polizia può fermarti per chiederti i dati identificativi.

