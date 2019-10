San Severo, 18 ottobre 2019. Un uomo è stato fermato a San Severo con l’accusa di tentato omicidio, per aver accoltellato una persona in largo Cesare Battisti.

Come riporta teleblu, i fatti sono avvenuti al termine di una discussione furibonda. Ad un certo punto, l’uomo fermato ha estratto un coltello colpendo il rivale.

Intervento chirurgico nell’ospedale di San Severo per la vittima, che non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.