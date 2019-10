Scioglimento. Un manfredoniano dall’Emilia Romagna “Non vi arrendete..”

(Da qualche parte in Emilia-Romagna – 16 ottobre 2019)

Cari Manfredoniani,

“Comune di Manfredonia sciolto per mafia” è questo il titolo che molte testate giornalistiche locali e non stanno riportando nella giornata del 16 ottobre, potremmo dire “c’era da aspettarselo!” infatti Manfredonia non è il primo comune della provincia di Foggia a subire questa condanna, andando in ordine cronologico si può citare Monte S. Angelo, Mattinata e Cerignola. Si chiude un capitolo, per la nostra città nel peggior modo possibile questo è certo, da cittadino manfredoniano sento tutta la vergogna per quella presunta rappresentanza (..), mentre tale male si appropriava delle nostre terre, dei nostri sogni e delle speranze di questa comunità e in fine a quanto pare anche dall’apparato che più di ogni doveva garantire correttezza e giustizia morale.

Subito dopo la sentenza l’ex primo cittadino ha subito commentato la notizia affermando se la decisione delle autorità competenti non fosse stata “affrettata” (..) cosa devo pensare che in 10 anni si è operato e lui non si sia accorto mai di nulla?

Cara città di Manfredonia mi rivolgo direttamente a te, mi rivolgo ai commercianti, agli operai, agli anziani, ai giovani, alle famiglie, ai vicini e ai lontani in Italia e nel mondo, mi rivolgo a tutti coloro che sperano e cercano un senso di riscatto per questa comunità, all’inizio ho scritto si chiude un capitolo, per aprire insieme con onestà e spirito di sacrificio un nuovo cammino. Cari concittadini non arrendetevi, non arrendiamoci la nostra amata città merita molto più di questo ne sono certo.

Un saluto da un ragazzo manfredoniano lontano, che spera un giorno di migliorare la propria città”.