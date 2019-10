Vigilanza PO San Severo: conclusa positivamente la vertenza

San Severo. Si è conclusa positivamente la vertenza dei dodici lavoratori coinvolti nel passaggio di gestione del servizio di vigilanza del Presidio Ospedaliero “Masselli Mascia” di San Severo.

Il 16 ottobre scorso, infatti, presso la Prefettura di Foggia, è stato raggiunto l’accordo tra l’impresa subentrante “Cosmopol spa” e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.

I 12 vigilanti torneranno a lavoro già lunedì prossimo.

La Direzione Generale della ASL Foggia ha seguito con la massima attenzione tutte le fasi della complessa vertenza garantendo la presenza agli incontri del Direttore Amministrativo Ivan Viggiano e del Direttore dell’Area Gestione Patrimonio Massimo Raponi.

Il Direttore Generale Vito Piazzolla, nell’esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto, ringrazia il Prefetto Raffaele Grassi, il Capo di Gabinetto Francesco D’Alessio e i loro collaboratori per la sensibilità e la capacità di mediazione dimostrate e l’Azienda subentrante per la collaborazione prestata.

L’accordo è frutto della sinergia con gli interlocutori politici del territorio: il sindaco di San Severo Francesco Miglio, in costante contatto con la Direzione durante l’intera trattativa, e le esponenti del Movimento 5 Stelle, l’onorevole Carla Giuliani e la Consigliera Regionale Rosa Barone.

Foggia,

18/10/2019