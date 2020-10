Foggia, 18 ottobre 2020. Seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri, che nonostante una buona gara non riescono a far punti al Ceravolo. Partenza sprint del Catanzaro che la sblocca con Evacuo, che si infila e supera Fumagalli. Il Foggia non demorde e trova la parità con Curcio su rigore, che riacciuffa i padroni di casa, spreconi con l’ex Di Piazza.

Ripresa di marca rossonera: Foggia padrone del campo, gioca e cerca l’intuizione ma sono i padroni di casa a raddoppiare con Carlini, che sul secondo palo fredda Fumagalli.

Il Foggia prova a reagire ma al 31’ resta in dieci per l’espulsione di Anelli (gioco scorretto). Nonostante ciò, va vicino al gol prima con Gentile (Branduani respinge la punizione) e nel finale con Di Masi fino al triplice fischio che regala i tre punti ai giallorossi.

Rammaricato mister Marchionni, al termine dei 95’ contro il Catanzaro. “Dispiace per il risultato, abbiamo disputato una buona prestazione contro una squadra forte e con un po’ più di bravura avremmo portato a casa un risultato importante, che i ragazzi meritavano. Espulsione? Dobbiamo darci una calmata”. Area Comunicazione Calcio Foggia 1920.

Il tabellino: Catanzaro-Foggia 2-1

U.S. CATANZARO: Branduani; Riccardi, Fazio, Pinna; Garufo (20’st Casoli), Verna (1’st Carlini), Corapi, Baldassin (31’st Altobelli), Contessa; Evacuo (15’st Di Massimo), Di Piazza (1’st Curiale). disp. Iannì, Di Gennaro, Salines, Riggio, Evan’s, Risolo, Pipicella. All. Antonio Calabro

CALCIO FOGGIA 1920: Fumagalli; Anelli, Gentile, Germinio; Kalombo (28’st Di Masi), Garofalo (19’st Vitale), Raggio Garibaldi (39’st Tascini), Ndiaye; Curcio (28’st Rocca); D’Andrea, Dell’Agnello. A disp. Di Stasio, Iannone, Agostinone, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Ibou Balde. All. Marco Marchionni

ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola (Cataldo-Valletta-IV uomo Carrione)

MARCATORI: 21’pt Evacuo (C), 29’pt Curcio rig. (F), 27’st Carlini (C)

AMMONITI: Curcio, Fumagalli, D’Andrea, Ndiaye, Kalombo (F); Corapi, Di Massimo, Casoli (C)

ESPULSO: Al 31’st Anelli (F) per gioco scorretto

NOTE: Cielo coperto, terreno in buone condizioni. Spettatori 400 circa (riapertura da DPCM). Angoli 5-4. Recupero: 1’pt, 5’st.

