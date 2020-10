Calcio. Seconda vittoria casalinga per il Manfredonia (VIDEO)

Manfredonia, 18 ottobre 2020. Seconda vittoria casalinga per il Manfredonia Calcio 1932, che batte per 1-0 l’Unione Calcio Bisceglie nel terzo turno del campionato di Eccellenza pugliese girone A.

PRIMO TEMPO – Dopo otto mesi, la nota positiva è il ritorno sugli spalti del pubblico, dimensionato dalle limitazioni covid. Primo tempo avaro di emozioni quello giocato al Miramare tra il Manfredonia Calcio ed Unione Bisceglie. Parte bene il Manfredonia con buon palleggio ma la prima occasione capita sui piedi di Raiola che al 5° entra in area ma al momento del tiro perde la coordinazione e consente il recupero alla retroguardia locale. Una gara molto guardinga almeno fino al 22°, allorquando Trotta riceve un assist da Nino Morra ma io suo tiro è centrale, respinto da Lullo. Al 29° è Trotta a recuperare palla sul lato sinistro del terreno di gioco, sbilancia Preziosa con una finta, traversone di piatto per l’inserimento di Morra che arriva in decino di secondo in ritardo e vede sfilare il pallone oltre la linea di fondo per l’unica occasione pericolosa che avrebbe potuto determinare il vantaggio del Manfredonia. Al 43° è ancora Raiola che a due passi da Leuci al momento del tiro trova sulla sua strada Burdo che con una finta lo sbilancia e recupera conseguentemente il pallone, negandogli la possiblità del goal prima del rientro negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO – Manfredonia entra in campo nella ripresa molto determinato. Il primo squillo arriva al 5’, quando Partipilo calcia a rete, con un gran tiro angolato, un calcio di punizione insidioso, con respinta in angolo del portiere ospite. Sull’angolo è Colangionne che raccoglie la sfera di testa impegnando in due tempi Lullo. Al 10° cerca la rete Prota con un forte tiro ribattuto dalla difesa. Al 13° ci pensa il solito Nino Morra a portare in vantaggio il Manfredonia, con il suo terzo goal stagionale, con un gran fendente diagonale che sfiora il palo e si insacca alla destra del portiere con il pubblico in piedi ad applaudire la prodezza. Al 26° è il subentrato Balzano che impegna con un tiro insidioso Leuci che gli nega il goal, respingendo il pallone in angolo.

Al 38° altro tiro centrale da parte di D’Alba sul quale è Leuci para in due tempi. Un minuto dopo è Preziosa che lascia partire un bolide che sfiora il palo alla destra di Leuci. Minuti successivi tirati, con l’Unione Bisceglie che ci prova con i terminali di atticco, sino al 50’ con un tiro insidioso che ha fatto tirare un sospiro al pubblico al triplice fischio finale.

Manfredonia Calcio 1932 che, quindi, sale a 7 punti in graduatoria e che potrà volgere le sue attenzioni alla preparazione della sfida di giovedi di coppa Italia di Eccellenza Puglia, contro l’Alto Tavoliere San Severo, in attesa della prossima sfida di campionato allo Spina di Vieste contro l’Atletico Vieste.

______________

IL TABELLINO

MANFREDONIA CALCIO 1932 U. CALCIO BISCEGLIE-CORATO 1-0

Reti: 13’ st Morra C (M),

MANFREDONIA CALCIO 1932: Leuci, Rubino, D’Angelo, Partipilo, Burdo, Colangione, Trotta, Cicerelli, Morra C.(32 st Morra A), Prota (32’st Olivieri), Coronese. A disposizione: Vitulano, Ciuffreda, Roberto, Santos, Quitadamo, Olivieri, Morra A, Stoppiello, De Nittis.

Allenatore: Danilo Rufini

UNIONE CALCIO BISCEGLIE: Lullo, D’Alba (19’ st Petrignani), Preziosa (41’st Benedetti), Andriano, Bufi, Digiorgio, Cicerello, Zingrillo (21’ st Balzano), Petrignano, Compierchio (32’st Amoroso), Raiola (14’ st Zinetti),. A disposizione: Di Bari, Palumbo, Sannicandro, Inchingolo, Benedetti, Balzano, Binetti, Zinetti, Amoroso.

Allenatore: Luca Rumma

ARBITRO: De Pinto (Bari). Assistenti: Santo (Barletta), Nero (Barletta).

NOTE – Ammonti: Cicerelli (M), Coronese (U), Preziosa (U), Andriano (U), Balzano (U).

Rec 1’ pt e 6’ st.