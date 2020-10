COVID, Riuniti: positivo rianimatore: domani i tamponi al personale

(statoquotidiano.it. Foggia, 18 ottobre). Positivo uno dei medici in servizio nel reparto di rianimazione degli OO.RR. di Foggia. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it. Domani sono previsti i tamponi a tutto il personale che ha avuto contatto diretto con il rianimatore.

A breve prevista l’apertura del reparto di rianimazione al centro trapianti del Policlinico, secondo i programmi stabiliti dalla direzione sanitaria, con divisorio e utilizzo del robot ad ultrasuoni per sanificare l’ambiente. Fonte StatoQuotidiano.it.

Bollettino epidemiologico regionale, 18 ottobre 2020. Sono stati registrati 4633 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 301 casi positivi: 154 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 30 in provincia BAT, 75 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 1 attribuito a un residente fuori regione (1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito). Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 488.758 test. 5.517 sono i pazienti guariti. 5.233 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 11.385, così suddivisi: 4782 nella Provincia di Bari; 1060 nella Provincia di Bat; 874 nella Provincia di Brindisi; 2696 nella Provincia di Foggia; 940 nella Provincia di Lecce; 944 nella Provincia di Taranto; 85 attribuiti a residenti fuori regione; 4 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

