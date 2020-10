Foggia. L’albero della memoria: uno anche per Ciro Campagna

Foggia, 18 ottobre 2020. L’Associazione CO.RI.TA. che da anni svolge opera di sensibilizzazione a livello sia locale che nazionale piantando alberi dove possibile e necessario ha donato alla comunità foggiana una albero dedicato a Ciro Campagna, il giovane operatore di Protezione Civile di ERA Ambiente NITA investito da un furgone lo scorso 29 agosto 2020 sulla A16 mentre era intento a spegnere un incendio e deceduto dopo 4 giorni, il 2 settembre 2020, in ospedale.

Ciro tornerà così a vivere in quest’albero depositario e garante dell’equilibrio ambientale e dello stesso destino dell’uomo vivendo in esso e continuando a prestare il proprio servizio alla comunità. Si ringrazia l’amministratore comunale per la disponibilità e la sensibilità dimostrata.

La cittadinanza e gli spettabili Organi di Stampa sono invitati a partecipare all’evento che si svolgerà lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 11.30 in piazza Adelina De Biase Di Giovine (incrocio viale Candelaro/via San Severo).