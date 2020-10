Foggia, salta la “Notte dei senza fissa dimora”

Foggia, 18 ottobre 2020. “Non siamo riusciti ad organizzare la Notte dei senza fissa dimora quest’anno – scrivono i Fratelli della Stazione– anche per via dell’emergenza sanitaria e delle varie restrizioni. Stiamo preparando un momento dedicato da effettuare nelle prossime settimane. Abbiamo però incentrato tutto l’ultimo numero del giornale di strada “Foglio di Via” sul tema della povertà collegato alla Notte dei Senza Dimora. Il periodo che ci apprestiamo ad affrontare “rappresenta una sfida enorme e presenta difficoltà mai viste prima, – dice Cristina Avonto, presidente fio.PSD, Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora) – per i servizi, gli operatori e i volontari ma soprattutto per chi davanti a inviti a restare a casa si troverà ancora e nuovamente per strada e senza vie di uscita. Proprio per questo abbiamo deciso di anticipare alcuni risultati del monitoraggio Housing First (condotto dall’Osservatorio fio.PSD) che fanno luce e danno speranza nella “Notte,” mostrando che le soluzioni ci sono ma che sono necessari un cambio di rotta, la scelta di osare e innovare, per rivedere il sistema dei servizi e dell’accoglienza”.

Ieri la Caritas italiana ha pubblicato il rapporto sulla povertà 2020. Analizzando il periodo maggio-settembre del 2019 e confrontandolo con lo stesso periodo del 2020, emerge che da un anno all’altro l’incidenza dei “nuovi poveri” passa dal 31% al 45%: quasi una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta. Aumenta in particolare il peso delle famiglie con minori, delle donne, dei giovani, dei nuclei di italiani che risultano in maggioranza (52% rispetto al 47,9 % dello scorso anno) e delle persone in età lavorativa; cala di contro la grave marginalità. A fare la differenza, tuttavia, rispetto allo shock economico del 2008 è il punto dal quale si parte: nell’Italia del pre-pandemia (2019) il numero di poveri assoluti è più che doppio rispetto al 2007, alla vigilia del crollo di Lehman Brothers.