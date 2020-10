Foggia, uomo investito in via Capozzi: è grave

Foggia, 18 ottobre 2020. Non si conoscono le condizioni dell’uomo investito poco fa su via Capozzi a Foggia. Da una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, l’uomo di 75 anni, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Capozzi, è stato investito da un Volkswagen Polo li in transito.

L’anziano è caduto al suolo ed è stato soccorso prima dal conducente della Polo e poi da una ambulanza del 118. Trasportato d’urgenza in ospedale, ancora non si conoscono le sue condizioni.