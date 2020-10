Il Cagliari passa a Torino, in bilico Giampaolo?

(lega serie a). Terza sconfitta in altrettante partite per il Torino, che in attesa di recuperare la partita col Genoa resta fermo a zero punti. Oggi la formazione di Giampaolo ha perso contro il Cagliari , trascinato dai gol dei suoi attaccanti, con Simeone autore di una doppietta e Joao Pedro a trovare per primo la via della rete per gli ospiti. Ad aprire il tabellino è stato però Belotti, in rete su rigore al 4′. Subito il Cagliari ha ribaltato il match: Joao Pedro ha pareggiato su azione da corner al 12′, Simeone ha portato i suoi in vantaggio al 19′. Ad inizio ripresa è ancora Belotti a riportare in parità i suoi segnando il suo quarto gol in questo campionato. Complice un infortunio di Sirigu arriva al 73′ il secondo gol di Simeone che regala a Di Francesco il primo successo di questo campionato. Curiosamente l’allenatore dei sardi proprio contro i granata aveva registrato la sua ultima vittoria in A. (fonte: lega serie a)