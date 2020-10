Il Sassuolo vince in rimonta

(lega serie a). Partita spettacolare al Dall’Ara, dove i padroni di casa si portano sul 3 – 1 per poi soccombere sotto l’arrembante rimonta della formazione di De Zerbi. Sblocca Soriano che segna il suo terzo gol in questo campionato al 9′. Berardi pareggia al 18′, ma poi i rossoblù prendono la scena. Svanberg raddoppia al 39′, Orsolini firma il tris al 60′ con un mancino deviato. Pare il colpo del ko, ma gli ospiti grazie alle reti di Djuricic e Caputo ribaltano l’inerzia del match a proprio favore, e grazie ad una sfortunata autorete di Tomiyasu conquistano i tre punti per balzare al secondo posto in classifica. (lega serie a)