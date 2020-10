In memoria di Antonio (Tony) De Salvia

Alcuni giorni fa è venuto a mancare il talentuoso musicista di Manfredonia Antonio De Salvia in arte “Tony”, il più giovane di una famiglia di musicisti di notevole livello artistico, conosciuta in loco come “i ’Ndiscià”.

Suo fratello Peppino gli insegnò a suonare il mandolino. Successivamente continuò gli studi musicali sotto la guida del M° Gennaro De Salvia detto “Jinnere ‘ndiscià” e i maestri di musica Giovanni (Nino) Totaro e Filippo Marino. Nel 1992 conseguì il diploma in clarinetto presso il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia. Musicista eclettico, dotato di grande professionalità artistica, fu suonatore brillante di numerosi strumenti musicali. Si esibì per anni, da giovane età, in numerosi gruppi musicali locali e partecipò con successo a numerosi spettacoli teatrali e manifestazioni di arte varia. Per un periodo, ricordo, che insieme al fratello Peppino De Salvia (mandolinista virtuoso) e a Michela Borgia (sua nipote), bravissima cantante di musica leggera, formarono in loco un trio musicale e canoro di successo che tenne esibizioni varie non solo in loco.

Al suo attivo, insieme al fratello Peppino (mandolino) e Matteo Guerra (fisarmonica) la prima incisione dei canti popolari del Carnevale di Manfredonia dal titolo “U Carnevele Sipundine”, ove si cimentò in qualità di chitarrista e bassista, con registrazione che venne effettuata presso lo studio Target di Foggia. Ha tenuto altresì, insieme al fratello Peppino altre incisioni di motivi ballabili di ottimo livello musicale. Eccellente musicista e valente arrangiatore, l’amico Tonino, suonava con maestria: sax, clarinetto, chitarra, basso e tastiere ed era dotato anche di una bella voce che esibiva nel corso delle serate musicali. Negli anni 1998 e 1999 si trasferì a Milano, nel tentativo di inserirsi in qualità di insegnante di musica nel mondo della scuola.

Nella metropoli lombarda conobbe artisti affermati nel mondo musicale che si esibivano in Night Club con i quali tenne numerose performance. Successivamente, per lavoro, si trapiantò con la sua famiglia nelle Marche nella città di Fano, dove entrò nell’azienda metal meccanica “Mondolfo ferro”. Nello stesso anno, iniziò la sua avventura musicale in quella Città, e tenne serate musicali varie come sassofonista ed altri strumenti musicali. Verso la fine del 2005, venne invitato a far parte della famosa orchestra romagnola “Bagutti” con la quale tenne una tournèe nelle Marche e nella Riviera Romagnola in balere, night club, pub e in locali vari con serate a tema, in qualità di suonatore di sax e di clarinetto.

Il brillante musicista sipontino, allestì nella città di Fano anche un trio musicale-canoro intitolato “Ever Green”, composto da Claudio Alessandrini (cantante) e Stefano Cimarelli (fisarmonicista). Con questi artisti ha tenuto esibizioni in locali vari e nei centri sociali per anziani di Pesaro, dove De Salvia e il suo gruppo erano molto apprezzati. Tonino, da due anni aveva problemi cardiaci. Il 7 ottobre 2020, improvvisamente, si è spento a Fano a soli 52 anni, nel pieno della sua maturità artistica. Non ci volevo credere, quando ho ricevuto la notizia della sua dipartita da questa vita. L’amico Tonino, mi scriveva tempo fa, che era soddisfatto del suo lavoro che svolgeva in quella industria metal meccanica di Fano e nel contempo mi riferiva che era anche entusiasta della sua attività di musicista e di cantante, in quella Città delle Marche, dove risiedeva da anni e dove era anche molto conosciuto e stimato.

Ciao, caro amico fraterno Tonino, conserverò con affetto il tuo ricordo fino a che avrò vita, per le indimenticabili serate trascorse insieme durante le rappresentazioni degli spettacoli teatrali; le serate musicali; le performance nei matrimoni; le suonate durante le gite; la prima incisione dei canti popolari del nostro carnevale a Foggia; le serenate e le esibizioni improvvisate in ogni dove, dove ci divertivamo da morire ed infine nel 1996 quando partecipammo al programma televisivo RAI “Uno Mattina” presso gli studi di Saxa Rubra a Roma, ricordi indelebili e indimenticabili.

