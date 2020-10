Landella scortato da due agenti di polizia locale, “crescente tensione sociale”

“…Ritenuto che sussistano i presupposti perché si possa procedere ad autorizzare il comando dei vice-sovraintendenti del corto di polizia locale per esigenze di sicurezza e di protezione del sindaco di Foggia per la durata del mandato sindacale, anche in ragione del livello crescente di tensione sociale ampiamente discusso e condiviso negli incontri istituzionali….”

E’ un passaggio della delibera di giunta n. 104 del 15 ottobre in cui si è deciso per il sindaco la definizione di 2 unità di polizia locale per esigenze di sicurezza e protezione, vista la tensione sociale crescente in città.