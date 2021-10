Allo “Spina” di Vieste un pari tra l’Atletico e il Manfredonia (FOTO – VIDEO)

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 18.10.2021. Una partita a corrente alternata, terminata con un pareggio per 2 a 2, quella disputata allo “Riccardo Spina” di Vieste nel derby del Gargano tra Atletico Vieste e Manfredonia Calcio 1932.

Accolto nel pre-gara con un caloroso applauso Mr Cinque, beniamino della tifoseria locale, per aver seduto sulla panchina per ben 4 stagioni. La premessa è che, a consuntivo, il pareggio sia il giusto risultato, al termine di una gara nella quale le squadre si sono affrontate a viso aperto con azioni di gioco pericolose ma veniamo alla cronaca. Primi 15 minuti di studio ma è al 18’ che il Manfredonia si rende pericoloso con Colangione che raccoglie un pallone dall’angolo ma la mira non è precisa, quindi il tiro e ad un metro dal palo destro.

Al 21’, chiara ed evidente occasione da rete capitan Trotta che ben imbeccato da Salvemini, si invola verso la porta avversaria, entra nell’area di rigore ed a tu per tu con il portiere Maine, si lascia ipnotizzare e gli spara il pallone addosso. Al 26’ primo tiro insidioso del Vieste con Tusiano, uno dei migliori in campo. Passa solo un minuto e Mascolo con un pregevole gesto Atletico respinge in angolo una conclusione dai 20 metri di Albano. Al 33’ il direttore di gara assegna un calcio di punizione al Vieste sulla trequarti, nei pressi della linea laterale. Se ne incarica di battere Colella, notoriamente un artista dei calci di punizione: tiro a rete che scheggia la traversa. Al 43’, ultima conclusione a rete del Vieste con Tusiano il cui tiro è di poco al lato della porta avversaria.

Si torna in campo per la ripresa e Mr Cinque, effettua tre sostituzioni, gettando nella mischia, Stoppiello, Monopoli ed il “new entry”, l’argentino Laboarda, centrocampista metodista, al posto di Ingredda, Mastropasqua e Sementino. Con i cambi effettuati il Manfredonia diventa più propositivo, con Eletto, utilizzato come regista davanti alla difesa nel primo tempo che torna nel suo ruolo naturale di esterno sinistro di centrocampo, con licenza di offendere e Prota, nella prima frazione di gioco, utilizzato soprattutto in copertura nella fase di non possesso che ritorna sul fronte offensivo.

Al 6’ arriva il goal del Manfredonia: Colangione dalle retrovie pennella un lancio calibrato per Monopoli che arpiona il pallone, entra in area e con un diagonale trafigge Maine.

Passa un minuto ed è Trotta e rendersi insidioso con un calcio di punizione che trova Maine preparato sul pale ed è angolo. Al 13’ si vede il Vieste con De Vita, il cui colpo di testa è parato agevolmente da Mascolo. Al 21’ è l’ex Antonio Olivieri, appena entrato a provare la conclusione da fuori area ma il suo tiro è respinto. Al 27’ accorcia le distanze il Vieste: calcio di punizione dal vertice dell’area di rigore, pennellata di Colella per il colpo di testa di De Vita che anticipa tutti e segna la rete del pareggio. Al 40’ giunge il goal del vantaggio del Manfredonia con Prota che raccoglie un assist di Pasquale Trotta e gela lo Spina.

Il Vieste si riversa nella metà campo del Manfredonia per scacciare lo spettro della quarte sconfitta consecutiva e ci prova con delle conclusioni dal limite, sino a quando al 47’, è il direttore di gara a rilevare un dubbio fallo di mano di Laboarda in area di rigore ed a segnalare, il dischetto. L’esecuzione del calcio di rigore è curata da Colella che sigla il goal del 2 a 2, regalando al Vieste un pareggio che interrompe la serie negativa.

Antonio Castriotta

IL TABELLINO

ATLETICO VIESTE – MANFREDONIA CALCIO 1932 2-2

Reti: 6’ st Monopoli (M), 27’st De Vita (V), 40’st Prota (M); 47’st Colella (V).

ATLETICO VIESTE: Maine, Gramazio (18’st Olivieri), Vogliacco, Ricucci (1’st Cianci), Sicuro, Caruso, Albano, Conticchio, De Vita, Colella, Tusiano.

A disposizione: Innangi, Lucatelli, Buccirosso, Vespa, Scirpoli, Rinaldi, Olivieri,Di Mauro, Tantimonaco.

Allenatore: Francesco Sollitto

MANFREDONIA CALCIO 1932: Mascolo, Cicerelli, Mastropasqua (1st Monopoli), Sementino (1’st Laboarda), Colangione, De Battista, Trotta, Eletto, Ingredda (1’st Stoppiello) Salvemini, Prota.

A disposizione: Sarri, Ciuffreda, D’Amico, Mastrogiacomo, Manna, Persichella, Laboarda, Monopoli, Stoppiello.

Allenatore: Francesco Cinque

ARBITRO: Vittorio Umberto Branzoni (Mastre) Assistenti: Piergiacomo Palermo (Bari), Gaetano Fiore (Barletta).

NOTE – Ammonti: Gramazio (AV), Conticchio (AV), Caruso (AV), De Vita (AV), Mascolo (M), Prota (M), Mastrogiacomo (M);

Espulsi: Nessuno.

Rec: 4’st