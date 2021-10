Carcere Foggia, dietro le rivolte del 2020 la mano delle mafie locali

Foggia, 18/10/2021 – (poliziapenitenziaria) Come uno scenario sudamericano. Ognuna delle inchieste sulle rivolte negli istituti penitenziari italiani sta contribuendo a rendere più nitida la situazione ingovernabile che i detenuti di 49 strutture detentive su 194 totali erano riusciti a provocare durante il lockdown del 2020, quando il Dap, il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, era guidato da Francesco Basentini, dimessosi qualche settimana dopo anche a seguito delle polemiche innescate dall’interpretazione di una contestata circolare che rispedì a casa molte decine di boss mafiosi.

La Procura Nazionale Antimafia

La Procura nazionale antimafia avviò, su impulso del procuratore Federico Cafiero de Raho, un’attività di monitoraggio sul percorso normativo e giudiziario che rese possibile quelle concessioni a esponenti delle più pericolose organizzazioni cri minali. Un’attività che pare essersi incrociata subito con quella delle rivolte.

Negli uffici di via Giulia a Roma, sede della Direzione nazionale antimafia, uno dopo l’altro vengono analizzati i risultati investigativi: sembrano convincere gli inquirenti che quelle ribellioni difficilissime da sedare non siano state solo la conseguenza delle misure restrittive prese per contrastare la pandemia. Anche perché non si sono concentrate solo nei giorni tra il 7 e il 9 marzo (data in cui è stato disposto il lockdown).

I numeri delle rivolte

Ma incendi, danneggiamenti e occupazioni sono andati avanti fino al 20 aprile. E mentre le indagini interne disposte dal Dap forniscono i numeri del fenomeno, a partire dal carcere di Napoli, con 900 persone coinvolte (51 detenuti feriti, 52 poliziotti) fino a quello di Bologna, con 463 persone coinvolte (un detenuto morto, due poliziotti feriti); passando per gli istituti di pena di Modena (nove detenuti deceduti, 26 poliziotti feriti), Rieti (tre detenuti morti) e Foggia (440 rivoltosi, 60 evasi), quelle dell’Antimafia individuano i protagonisti e ricostruiscono i retroscena.

Fatta eccezione per il caso di Santa Maria Capua Vetere, dove sono finiti sotto accusa gli agenti della polizia penitenziaria (lo scorso giugno sono state emesse 52 misure cautelari), nel resto del Paese comincia a emergere in modo chiaro che i boss di Cosa nostra e quelli della ‘ndrangheta non hanno sostenuto le rivolte, appannaggio, invece, di camorristi ed esponenti delle organizzazioni mafiose locali.

Il caso di Foggia

Anche a Foggia, carcere in mano alla nuova mafia locale, «che è camorra in fin dei conti»>, sostiene Nazzaro, la rivolta è culminata con «la fuga di massa di oltre 70 detenuti>. La sua conclusione: «Sono sicuro che le mafie hanno guidato la rivolta, su questo non ci sono dubbi. Tutto organizzato con precisione. Appena sono cominciate le ribellioni, i parenti dei detenuti erano fuori, come se lo sapessero. Anzi lo sapevano>.

Davanti al carcere di Opera, a Milano, insieme ai parenti dei reclusi, si è accertato che c’era pure un gruppo di anarchici. Come a San Vittore, dove la polizia fu costretta perfino a caricarli. (poliziapenitenziaria)