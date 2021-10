La Fenice: a Manfredonia il concorso “Miss Mamma Italiana”, ecco la data

Il prossimo 13 novembre, la città Manfredonia avrà l’onore di accogliere presso il teatro S. Michele il celebre concorso nazionale di “Miss Mamma Italiana”: organizzato dall’associazione “La Fenice” per la produzione Te.Ma Spettacoli.

Il concorso si inserisce all’interno di un fine settimana particolarmente festoso. Miss Mamma Italiana arricchirà il panorama di eventi apportando una personale e caratteristica nota di bellezza e simpatia.

Il concorso giunto alla sua ventottesima edizione è il primo ed unico in Italia, con marchio registrato, ad essere dedicato alla figura della mamma con lo scopo di premiare non solo la bellezza delle concorrenti ma anche altri importanti aspetti come la simpatia e l’impegno in famiglia, nel lavoro e nella società.

Il concorso dimostra inoltre una particolare sensibilità verso la sfera femminile anche attraverso il suo sostengo all’Associazione Onlus “Arianne Endometriosi” per la lotta contro una malattia, l’endometriosi, che colpisce milioni di donne sin dalla giovane età e dell’Associazione “il cuore foggia” impegnata nel supporto psicologico in ambito sanitario di emergenza. Ospiti d’eccezione per la serata il duo comico di Mudù Antonella Genga e Umberto Sardella. Info in locandina.