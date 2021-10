STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia, 18 ottobre 2021. “Matteo cuore di mamma, in occasione del secondo anno della tua nascita al cielo, in devozione del tuo animo nobile e gentile verso tutti coloro che ti hanno amato e hai amato quando eri ancora in vita, mercoledì 20 Ottobre alle ore 18,30 si celebrerà la santa messa nella chiesa della Madonna del Carmine in corso Manfredi. In piena umiltà invito tutti a pregare per la sua anima alla sequela di Cristo. Amen“.

Così la signora Lina, mamma di Matteo Spagnuolo, 46enne già Maresciallo dell’Esercito italiano, a due anni dalla sua scomparsa.

Mentre proseguono gli accertamenti per il decesso dell’uomo, si ricorda come lo scorso 22 novembre 2019, su iniziativa della famiglia Spagnuolo, mamma Lina, i figli Francesco e Alessandro, si era svolto un corteo silenzioso che, dalla chiesa San Michele, era arrivato fino all’ospedale di Manfredonia.

Per il primo anno dalla scomparsa di Matteo, la mamma Lina aveva scritto una riflessione rivolgendosi al figlio.

“Il ricordo del tuo docile comportamento

educato, umile e remissivo verso tutti,

rimarrà di buono esempio sulla faccia della terra.

Figlio mio adorato avendo certezza del Cristo risorto,

mi dona la pace come l’ha donata a te,

nel risorgere la tua anima.

Gli ultimi momenti di vita mi hai raccomandato di pregare.

E così Sia, in onore di Cristo.

Figlio mio beato sappi che in tua difesa,

amore e verità germoglierà,

affacciandosi la giustizia dal cielo,

contro tanti miseri peccatori

che hanno limitato la tua materia

e nulla potranno contro il tuo nobile Animo“.