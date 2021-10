Monte Sant’Angelo, in completamento diverse opere al quartiere “Galluccio”

Monte Sant’Angelo (Foggia), 18/10/2021 – (ilgiornaliedimonte) In una breve nota della coalizione Cambiamonte si legge che diverse sono le opere arrivate a conclusione ed altre in via di definizione. Sembra che a breve la linea telefonica potrebbe diventare una realtà. Dopo anni di attesa per gli abitanti del nuovo quartiere, i disagi dovrebbero diminuire ed aumentare la sicurezza. (ilgiornaliedimonte)