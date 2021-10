Rotice: “L’ennesimo buco nell’acqua del candidato sindaco Dem”

Campione di promesse e millanterie, dimentica maldestramente le responsabilità deiun ciclo politico inaugurato da lui stesso nel 1995 e che, oggi, sfacciatamente si propone come nuovo e panacea di tutti i mali,

Nulla di più falso, Prencipe sa molto bene (avendo fatto consulenza) che solo grazie ad un’azione avviata da diverso tempo dalle restanti e coraggiose imprese rimaste in quell’area sono state formalmente proposte al Comune di Manfredonia (ed ancora in attesa di riscontro) delle concrete soluzioni per il collegamento della conduttura e la distribuzione alle singole aziende.