STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 18 ottobre 2021. Piazza Castello si è tinta di azzurro, il colore del cielo ma anche quello scelto dal candidato sindaco Gianni Rotice, per la propria compagna elettorale, nella serata di presentazione di tutti i candidati delle liste della coalizione politica.

Tanti i politici nazionali azzurri a sostegno dalla candidatura, tra cui, l’onorevole Marcello Gemmato, l’onorevole Mauro D’Attis, la senatrice Licia Ronzulli, il sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto, in collegamento video, il senatore Dario Damiani,il segretario provinciale del UDC, Francesco D’Innocenzio, Giandonato La Salandra componente del direttivo nazionale FI, Giannicola De Leonardis, e dulcis in fundo il “padrone di casa”, Giandiego Gatta.

Unico comune denominatore è: bisogna vincere le elezioni e occorre farlo al primo turno. Tutti a sostenere la candidatura di Gianni Rotice del quale sono state evidenziate le ottime capacità imprenditoriali e la rilevante esperienza come presidente provinciale di Confindustria, referenze sostanziali ma soprattutto qualificanti per la carica di sindaco di una città importante qual è Manfredonia, in previsione della enorme mole di danaro provenienti dal Piano di ripresa e resilienza che pioveranno nella nostra provincia.

Tutti concordi, soprattutto Gianni Rotice, nell’evidenziare i danni economici arrecati alla città negli ultimi vent’anni dalla sinistra, a cui la città ha una occasione irripetibile di porre rimedio, eleggendo un sindaco di centro destra e consiglieri nuovi e competenti a sostegno della candidatura di Gianni Rotice.

Cinque le liste a sostegno di Gianni Rotice, due civiche, Forza Italia, Fratelli D’Italia ed UDC, tutte composte principalmente da giovani, tra professionisti, impiegati ed anche un LSU., orgogliosi di partecipare alla competizione elettorale nelle file del centro destra.

“Il 7 novembre si scrive la storia di Manfredonia, un’unica giornata, poi andiamo in vacanza per sette giorni”, queste le parole di Gianni Rotice a conclusione della serata.

Antonio Castriotta