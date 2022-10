Il Giro d’Italia torna nel Foggiano dopo due anni ma senza tappe

FOGGIA, 18/10/2022 – Il giro d’Italia torna in Capitana dopo due anni. Il prossimo 8 maggio, la tappa Vasto-Melfi porterà la carovana dei ciclisti anche per le strade di Foggia. Il percorso dell’edizione 2023 della corsa rosa è stato presentato ufficialmente ieri.

La competizione ciclistica partirà dall’Abruzzo, con la cronometro sulla pista della costa dei Trabocchi. Sono previste 8 tappe per velocisti, tre crono, sette tappe di montagna per un totale di quasi 3500 chilometri complessivi. La provincia di Foggia sarà l’unica ad essere coinvolta dall’edizione 2023 del Giro. La tappa in questione sarà lunga 210 km, e sarà divisa in due parti, con la prima pianeggiante e porterà i ciclisti a transitare per Marina di Chieuti, San Severo, Foggia. Nella seconda parte, si passa in Basilicata e il percorso diventerà più impegnativo, attraversando il Monte Vulture, i Laghi di Monticchio, e poi ancora Rionero e Lapolla con l’arrivo a Melfi. (gazzettamezzogiorno)