Manfredonia, Rinaldi: “Far quadrare i conti tra Tari, energia e parcheggi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/10/2022 – “Un anno fa, di questi tempi eravamo alle prese con la più complicata campagna elettorale della nostra storia cittadina che, ahimè, sembra non essere ancora terminata e mi è tornato tra le mani il programma che proponemmo ai nostri concittadini. Tra le nostre proposte, mi piace ricordarne una che prevedeva la creazione di un’app denominata “Manfredonia in chiaro” che avrebbe dovuto consentire ai cittadini di conoscere tutto quanto di loro interesse e far diventare, finalmente, San Domenico un “Palazzo di vetro”. A dir la verità, anche gli altri candidati sindaci si erano mostrati favorevoli ad una maggiore trasparenza degli atti pubblici, soprattutto quelli riguardanti gli aspetti più prettamente economico-finanziari, visto il pre-dissesto in cui versava (e versa) il nostro comune, in modo che la popolazione avesse piena consapevolezza di ciò che riguardava le loro tasche.

Sapevamo tutti che sarebbe stato complicato guidare il comune ma, forse, una maggiore trasparenza aiuterebbe anche il sindaco e la giunta a prendere decisioni dolorose ma maggiormente comprensibili ed accettabili se si conoscessero meglio i dati.

Della vicenda TARI (e dell’ASE) sarà opportuno dedicare un approfondimento ad hoc, anche in vista della sostituzione di Raphael Rossi; al tempo stesso, credo sia lecito porre alcune domande:

1) quale sarà il possibile risparmio per le casse comunali con la chiusura delle scuole anticipata al venerdì? 2) Quanto durerà la chiusura anticipata? Sarà valida tutto l’anno o sarà a tempo? 3) Cosa succederà con i PON? Verranno aboliti, visto che si tengono tradizionalmente di pomeriggio, o godranno di aperture eccezionali e, quindi, risparmio energetico “ciao ciao”? 4) Il Carnevale 2023 che fine farà? Seguirà la scia di quelli abortiti causa Covid oppure sarà regolarmente organizzato? E come, visto che i lavori per questa importante tradizione cittadina vengono realizzati in orari pomeridiani presso scuole o luoghi pubblici e, perciò, con riscaldamento e illuminazione a carico del comune?

E, sempre in tema di “Palazzo di Vetro”, sarebbe interessante conoscere l’ammontare degli introiti relativi ai primi mesi del nuovo sistema di parcheggi a pagamento, anche per capire se il tutto sta funzionando per le casse del Comune o se sarà necessario apportare delle modifiche per raggiungere gli obiettivi prefissati: 1) Quanto ha incassato il comune dal 1 giugno – al 30 settembre 2022? 2) Quali aree hanno portato i maggiori introiti? 3) Quanti abbonamenti ordinari sono stati sottoscritti? Quanti quelli agevolati? 4) Quante multe sono state elevate? 5) Gli incassi complessivi sono in linea, inferiori o superiori alle aspettative di periodo? 6) Nel cronoprogramma degli incassi annui complessivi dei parcheggi, a quale percentuale siamo attualmente? Quale il differenziale da colmare per raggiungere i famosi € 520.000,00 a regime?

Ritengo che se i cittadini conoscessero questi dati, sarebbero più partecipi della cosa pubblica, avrebbero una maggiore consapevolezza di ciò che accade nella realtà e di quanto sia complicato far quadrare i conti, soprattutto per un ente molto complesso come quello del Comune di Manfredonia”.

Lo riporta il già candidato Sindaco al Comune di Manfredonia Tommaso Rinaldi.