Sanremo 2023, cast “All star” e una showgirl Anni 90: le ultime idee di Amadeus

FOGGIA, 18/10/2022 – (agenzia dire) Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2023. Sono scaduti ieri i termini per la presentazione dei brani che verranno selezionati da Amadeus per la gara. Il direttore artistico, nel frattempo, brinda con il co-conduttore Gianni Morandi e Chiara Ferragni – conduttrice nella serata di apertura e chiusura- fa i primi sopralluoghi al Teatro Ariston. La macchina, insomma, è in moto e presto arriveranno notizie più concrete.

Fonte: vanity Fair

IL PAPABILE CAST DI SANREMO 2023

A tenere banco, al momento, sono sempre i rumors, che parlano di un cast “All Star”. Tra gli ultimi nomi che circolano si aggiungono quelli di Eros Ramazzotti, che nel 1984 debuttò proprio all’Ariston con “Terra promessa”, e Biagio Antonacci. Per quanto riguarda i gruppi, si citano i Boomdabash e i Negramaro. Sembra quasi certa, invece, l’esclusione dei Pinguini Tattici Nucleari, ora al lavoro sul loro primo concerto in uno stadio. Tra le donne circolano i nomi di Elisa e Giorgia, Laura Pausini potrebbe tornare ma come ospite, per festeggiare i 30 anni de ‘La solitudine’.

Restano nella lista dei papabili ancora: Marco Mengoni, Ghali, Luigi Strangis, Tiziano Ferro, Paola e Chiara, Alessandra Amoroso, Madame, Annalisa, Mara Sattei, LDA, Paola Turci, Manuel Agnelli, Levante ed Annalisa.

Fonte; fortementein

UNA CO-CONDUTTRICE DEGLI ANNI 90

Per il comparto co-conduttrici, secondo indiscrezioni, Amadeus sarebbe in trattativa con una showgirl degli Anni 90: ovvero Natalia Estrada, lontana dal piccolo schermo ormai da anni, per scelta. È dal 2004 che la conduttrice non compare in tv e ha confessato, al settimanale Oggi, di aver rifiutato varie proposte di partecipazione ai reality show: “So presentare discretamente, ballare, se volessi tornare in tv avrei altro da offrire. Ma il mio stile di vita non ha prezzo: abito in campagna, curo i miei cavalli e vivo col cappello da cowboy in testa, se lo tolgo mi sento a disagio”, ha detto. Per conferme ufficiali si dovrà ancora attendere un po’. (www.dire.it)