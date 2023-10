ASE Manfredonia, Schiavone: “Avviso agli utenti. E poi?”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “E’ paradossale quanto accade al centro comunale di raccolta dell’ASE, sito in via Tratturo del Carmine , dove da giorni c’è un andirivieni di cittadini che necessitano di ritirare i mastelli colorati per la raccolta differenziata.Sulla bacheca del centro è affisso questo avviso agli utenti, datato 14 Settembre 2023, nel quale si specifica che “𝒍’𝑨𝒔𝒆 𝒉𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒏𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒗𝒆𝒅𝒖𝒕𝒐 𝒂𝒅 𝒆𝒎𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒑𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒆 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒕𝒕𝒂 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒕𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒏𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒖𝒓𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒊 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒊 𝒎𝒂𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒊 𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒆𝒍𝒍𝒂𝒕𝒊, 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒊 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̀ 𝒔𝒊 𝒂𝒗𝒓𝒂̀ 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆𝒄𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒔𝒆 𝒅𝒊 𝑶𝒕𝒕𝒐𝒃𝒓𝒆.”

I cittadini, che nel frattempo pagano regolarmente la TARI (tra le tariffe più alte d’Italia), ormai da giorni non riescono ad ottenere i mastelli per effettuare correttamente la raccolta differenziata e quindi sono costretti a lasciare i propri rifiuti chiusi semplicemente nelle buste. Questa situazione non facilita certamente il lavoro degli operatori ecologici che molte volte non raccolgono i rifiuti perchè, non essendo all’interno dei mastelli colorati, non riescono a capire di che natura sono.