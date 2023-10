Avv. Nicola Mauro Palumbo: “Divorzio subito?”

Ieri persino al TG 1 è passata la notizia che grazie alla riforma Cartabia sarà possibile divorziare immediatamente! In realtà si tratta di una informazione INESATTA poiché in Italia continua a valere la regola che la SEPARAZIONE deve precedere il DIVORZIO, il quale, salvo specifiche fattispecie, può essere ottenuto solo dopo 6 mesi dalla separazione consensuale e dopo 12 mesi da quella giudiziale.

Allora che cosa è cambiato ??

La novità è che dopo la riforma è possibile richiedere la separazione ed il divorzio con un solo atto introduttivo cumulando le domande il che dovrebbe contribuire ad accorciare i tempi e semplificare la procedura

La Cassazione, quindi, con la pronuncia del 16 ottobre ha solo risolto un dubbio interpretativo sorto nei Tribunali di merito chiarendo che il cumulo delle domande è ammissibile anche nella procedura di separazione consensuale e non soltanto in quella giudiziale come previsto espressamente dalla legge.

La novità non è di poco conto (richiesta di separazione e divorzio in unico atto), ma una informazione più corretta e meno superficiale sarebbe auspicabile per evitare tutta questa confusione !!

avv. Nicola Mauro Palumbo (Familiarista)