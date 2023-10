Confessioni di una mente smarrita. Il conflitto israelo-palestinese

Quando ci si imbatte nelle guerre non è mai semplice dare giudizi definitivi, perché nei conflitti umani vi sono sempre ragioni condivisibili da entrambe le parti, anche se mai identici e in parti uguali.

Di fronte a quello israelopalestinese, i dubbi si moltiplicano, ma allo stesso tempo rimanere neutrali è un atteggiamento sempre piuttosto meschino, oltre che ingenuo, perché siamo tutti sulla stessa barca e chiudere gli occhi dinanzi alla violenza, significa quasi sempre propagarla piuttosto che limitarla.

Detto questo, una qualsiasi analisi che possa considerarsi quantomeno verosimile non può che partire dai pochi dati di fatto riguardanti l’attualità e la geografia dei luoghi, poiché quanto a tutto il resto, soprattutto alla storia, diventa tutto più incerto; infatti, questo è uno di quei temi come la Shoà, la resistenza italiana o la guerra fredda, su cui gli studiosi si accapigliano da anni, senza giungere quasi mai a conclusione.

Israele è un territorio poco più grande della Puglia, compresi i territori di Gaza e Cisgiordania che ne rappresentano la metà circa e spetterebbero ai Palestinesi.

Il Medio Oriente, viceversa, è poco più piccolo dell’Europa e ovunque qualcuno ponesse la mano sotto la sabbia, ritroverebbe petrolio.

Al contrario, Israele non ha quasi nulla, se non quattro sassi messi uno sull’altro e di cui non è mai importato a nessuno in Occidente, soprattutto da quando i cristiani hanno deciso di abbandonarlo al suo destino al termine delle crociate.

Questi sono dunque i pochi dati geografici da cui partire e che si aggiungono all’attualità, che vede l’intero globo terraqueo con il fiato sospeso a causa della immensa violenza che a scadenze regolari esplode in quei luoghi teoricamente insignificanti, per dimensioni e risorse minerarie ed economiche.

Continuando nell’analisi dei dati attuali più o meno certi, Israele fa parte delle Nazioni Unite dal 1948, è riconosciuto da circa 160 paesi del mondo, e non è viceversa riconosciuto da una trentina di stati arabi, alcuni di quali però vi intrattengono ugualmente relazioni diplomatiche. Dall’altra parte vi sono i palestinesi che non sono uno stato, perché varie volte ne hanno rifiutato legittimamente il riconoscimento e non si sa bene se sono un popolo o meno.

Nonostante questo, da sempre lanciano missili a casaccio sui civili israeliani, lanciandoli da Gaza e ricevendone altrettanti in cambio, anche se destinati solamente agli attentatori e limitatamente più precisi, poiché comunque non è possibile evitare vittime collaterali, anche bambini, soprattutto se sono usati come scudi umani.

In ultimo i palestinesi, cioè il 7 ottobre, hanno lanciato all’incirca 5.000 missili e contemporaneamente si sono recati in varie zone di Israele facendo stragi di civili, e nella specie 260 giovani partecipanti ad un festival musicale, oppure recandosi casa per casa, sgozzando tutti quelli che incontravano fra vecchi donne e bambini.

Il tutto condito dalla cattura di circa 250 ostaggi, tutti condotti e nascosti nel territorio di Gaza.

Posto che per aversi guerra, sono necessari due stati in conflitto, una dichiarazione di guerra inviata e ricevuta, eserciti che si combattono fra loro, contrassegnati da una divisa e dalle garanzie e dagli obblighi previsti dalla Convenzione di Ginevra, ne deriva che questa tipologia di attacchi vanno inquadrati nella fenomenologia del terrorismo.

A prescindere della loro crudeltà, e a prescindere dal fatto che l’autorità politica agente in nome dei palestinesi, cioè Hamas, largamente maggioritaria fra quest’ultimi, abbia come scopo unico, l’annientamento dello Stato di Israele.

Mentre, persino la minoranza più disponibile al dialogo, accusi Israele di occupare abusivamente i territori che considerano loro, impedendo quindila nascita dello stesso stato di Palestina.

D’altro canto, però, per aversi stato riconosciuto sono necessari un popolo, un territorio e confini condivisi, poichénessuno ha titolo a deciderli da solo, altrimenti chiunque potrebbe recarsi nel giardino del vicino,per appropriarsi dellapiscina che non gli appartiene.

I confini si decidono in accordo con i confinanti e con la comunità, in questo caso internazionale, che già dal 1948 ha stabilito due territori per due stati.

Varie volte la stessa comunità ha fatto delle proposte di suddivisione dei medesimi, sempre rifiutate dai palestinesi e sempre salutate con un nuovo e peggiore attacco militare rovinoso, in cui i territori a loro in origine destinati, diminuivano progressivamente, come è giusto sia quando gli attacchi stessi sono ingiustificati e per giunta si perda.

Se attacchi senza motivo la Jugoslavia, dopo l’alleanza con Hitler, è normale che se perdi guerra la comunità internazionale ti privi dell’Istria, Fiume e della Dalmazia e non puoi recriminare o riprenderli. Perché se fallisci ancora, ne perdi altri e via di seguito, a prescindere dalle vite umane che sacrifichi inutilmente.Se poi gli stessi palestinesi, nel 1943 e durante la Seconda guerra mondiale, si allearono con lo stesso Hitler in funzione antiebraica,può capitare che al termine, i vincitori decidano di punirti riconoscendo lo stato di Israele e destinandogli dei territori. Quindi, che i territori palestinesi siano occupati da Israele è certo, che tale occupazione sia abusiva è tutto da dimostrare, ammesso sia possibile, a prescindere dalle sofferenze che il medesimo popolo di Palestina subisca.

Più o meno è la stessa situazione creatasi in Tibet in ragione dell’occupazione cinese del 1950, che investe un numero di individui quattro volte superiore almeno e con annesse umiliazioni di cui nessuno si interessa, soprattutto i teorici antioccidentali nostrani. Detto questo, poi vengono le questioni più controverse.

Come ricordato dalla ormai famosa ambasciatrice, poi scopertasi non essere tale, i conflitti vanno inquadrati nelle loro prospettive storiche, se non fosse che sulla storia, come già detto, i dubbi non mancano mai, ma soprattutto ognuno la legge come preferisce. Se è vero che per analizzare una vicenda storica, bisogna conoscerne tutti i dettagli presenti e passati, poi c’è il rischio che questi diventino fuorvianti rispetto agli elementi macroscopici di cui si è detto, vale a dire le violenze e gli attacchi militari rovinosi e che sono ben più significativi.

Putin ha motivi “storici” per ritenere l’Ucraina appartenente all’impero russo, e usa come pretesto i filorussi del Donbass per tentare di appropriarsene, come Hitler vantava diritti sulla Polonia sul pretesto dei tedeschi discriminati nel territorio dei Sudeti. La stessa Cina invase il Tibet per “liberarla” dal regime feudale esistente e per farle “dono” del meraviglioso sistema comunista.

Nell’ipotesi di specie i palestinesi ed i loro difensori, persino occidentali, ritengono che storicamente tutto il territorio israeliano fosse abitato dai palestinesi, poi cacciati dai coloni israeliani. Ma in realtà, prima vi erano gli inglesi e prima ancora vi era l’impero ottomano.

Perché mai per determinare storicamente i diritti di attribuzione di un territorio, sia necessario ritornare a 100 anni indietro e non a 200 o 2000?L’uomo più famoso della storia umana e dalla cui nascita si data il tempo, non era certo palestinese ma ebreo, o quantomeno non lo reputano tale gli stessi palestinesi.

Storicamente la Palestina è un territorio creato dall’Impero Romano, cui è appartenuto per secoli, soprattutto in ragione del fatto che conservava i luoghi sacri di circa due miliardi e mezzo di individui. Messa così, sembra che le “ragioni storiche” propendano più per occidente nel suo complesso che altro, solo che quest’ultimo da secoli venera il dio denaro e quindi di quelle terre non ha alcuna nostalgia, magari anche giustamente. Ma in realtà tutte queste ragioni storiche sono e saranno sempre un pretesto, e chiunque sia sano di mente non può che riconoscerne la confusione.

Poi, però, vi sono le questioni politiche, o meglio geopolitiche, cioè i bassi interessi di bottega, pur sempre leciti ma nascosti, e sono sempre questi quelli determinanti e meritevoli di analisi separata ed approfondita.

A cura di Lorenzo D’Apolito, Ottobre 2023