Corona dopo ospitata in Rai: “Censurato audio di Zaniolo con 3 calciatori di Serie A”

ROMA – Chi si aspettava che Fabrizio Corona facesse ancora nomi di calciatori coinvolti nel caso scommesse, sganciasse qualche altra bomba di gossip giudiziario, portasse finalmente quelle prove schiaccianti di cui è in possesso è rimasto deluso. Anzi, a giudicare da quel che (non) ha detto durante la trasmissione Avanti Popolo la prima cosa che viene in mente è che sia stato fatto tanto rumore per nulla.

Corona si è sfogato sui social attraverso un messaggio su Instagram nel quale ha attaccato la Rai.

Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi – scrive -. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da sei giorni senza dormire con il mio amico Moreno.

E questo l’incipit del messaggio condiviso sui social che si dipana attraverso una suggestione e un sospetto quando menziona un audio, una testimonianza tangibile che aveva portato con sé ma non è stata mandata in onda pur essendo stata annunciata dalla stessa conduttrice. Quale era il contenuto di quel file?

A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il c… voi e hanno preso per il c… anche me.

Corona sbotta e cerca di essere il più chiaro possibile, mastica amaro e conclude quell’esplosione di rabbia con una considerazione che ha il sapore di fiele.

La tv oggi bisogna farsela da soli. Adesso penso cosa fare e dove mostrare tutte le notizie che ho trovato con immenso sacrificio perché sono un uomo libero e non mi spavento di niente. Ho sbagliato a venire in questo programma e a promuovere qui un’inchiesta così importante e complessa che è stata censurata. Io me ne faccio una ragione e domani mi passerà ma per voi è una vergogna. Mi dispiace tanto – ha concluso -. Ancora dopo tanti anni non imparo la lezione.

