Foggia, 18 ottobre 2023 – Si sono conclusi il 16 ottobre gli incontri che l’Associazione Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia ha tenuto con i candidati a sindaco della città di Foggia.

Gli appuntamenti sono iniziati il 6 ottobre con il candidato Antonio De Sabato e sono proseguiti con Raffaele di Mauro (11 ottobre), Maria Aida Episcopo (12 ottobre), Nunzio Angiola (16 ottobre ore 12.00) e Giuseppe Mainiero (16 ottobre ore 15.00).

Soddisfatti i vertici dell’Associazione per l’accoglienza positiva che tutti i candidati hanno mostrato per il documento di proposte realizzato in condivisione con un focus group di imprenditori e operatori commerciali, espressione delle diverse zone della città di Foggia e un questionario online.

“Come associazione siamo profondamente legati all’idea di condivisione, per questo ci è parso necessario discutere delle nostre proposte con i cinque candidati a sindaco. Le nostre indicazioni sono frutto del buon senso di chi opera e produce ogni giorno nella nostra Foggia e conosce bene questo territorio: dalla creazione di una consulta comunale che rappresenti i corpi intermedi della città, a un progetto serio di city branding fino alla riqualificazione del quartiere ferrovia che passi dalla riappropriazione di quelle strade con iniziative di carattere socio- culturale e dalla creazione di progetti replicabili in altri quartieri della città. Chiunque risulti vincitore dalle urne avrà davanti a sé un impegno gravoso e importate: quello di restituire l’identità di capoluogo di provincia a una città che deve sentire forte il desiderio di rinascita”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio provincia di Foggia, Antonio Metauro.