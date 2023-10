FOGGIA – Facebook down. Difficoltà nel caricare e visualizzare post: «Stiamo lavorando per risolverlo», risponde Meta all’utente che cerca di condividere un contenuto. Varie segnalazioni, in particolare quelle di downdetector il sito specializzato che monitora in tempo reale il flusso di traffico delle principali piattaforme social. Le prime segnalazioni intorno alle 17:45. Si segnalano problemi anche all’estero.

Lo riporta Leggo.it