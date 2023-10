Festini vip, Jessica Nikolic interrogata per cinque ore

Dopo cinque ore è giunto al termine l’interrogatorio di Jessica Nikolic, la escort coinvolta in una vicenda di festini vip che ha portato all’arresto dell’architetto genovese Cristilli e dell’imprenditore Christian Rosolani. La giovane aveva manifestato il desiderio di essere interrogata.

Jessica stessa aveva precedentemente annunciato sui social che avrebbe raccontato la “verità” solo attraverso la sua testimonianza. Al momento di uscire dalla procura, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Dopo gli arresti, nei documenti relativi all’ordinanza di custodia cautelare per Cristilli e Rosolani, erano emersi i nomi del vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, e del notaio Pietro Biglia di Saronno. È importante sottolineare che Piana e Biglia non sono oggetto di indagini, ma secondo l’accusa, avrebbero partecipato a un incontro presso la residenza di Cristilli.

Alessandro Piana ha dichiarato di non aver mai partecipato a tali cene né di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Recentemente, ha richiesto di essere ascoltato dalla procura e sarà il procuratore capo Nicola Piacente a svolgere l’interrogatorio.

Il notaio, dal canto suo, ha presentato una dichiarazione in cui ha descritto la sua versione degli eventi.

Ha spiegato che lui e Cristilli, insieme a un amico professionista comune, avevano programmato da tempo di discutere alcune questioni importanti, tra cui una direzione di lavori che il notaio aveva intenzione di affidare a Cristilli, cosa che avvenne nei mesi successivi. Tuttavia, a causa degli impegni di entrambi, non riuscirono a incontrarsi.

Cristilli propose quindi di organizzare un incontro a casa sua, mettendo la sua residenza a disposizione, mentre il notaio avrebbe coperto le spese per il sushi e le bevande. Questo incontro fu programmato per la sera del primo marzo, e va notato che in quella occasione Alessandro Piana non era presente con il notaio.

