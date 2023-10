Foggia, fissato il processo “Decimabis” contro la mafia del pizzo

FOGGIA – Inizierà il 17 novembre davanti ai tre giudici della terza sezione della corte d’appello il processo di secondo grado “Decimabis” contro la mafia del pizzo: sono 23 gli imputati che hanno appellato la sentenza del gup di Bari del 18 ottobre 2022 che li condannò a 169 anni complessivi di reclusione perché riconosciuti colpevoli a vario titolo di mafia, estorsioni, armi, duplice tentato omicidio, usura, turbativa d’asta con l’aggravante della mafiosità per i metodi utilizzati e/o per aver agito per agevolare la “Società foggiana”.

Blitz con 44 arresti – L’inchiesta denominata “Decimabis” sfociò nell’emissione di 44 ordinanze cautelari firmate dal gip di Bari su richiesta della Dda ed eseguite tra novembre e dicembre 2020 da squadra mobile e carabinieri del nucleo investigativo. Al termine delle indagini i pm chiesero il rinvio a giudizio di 43 imputati accusati a vario titolo di 30 capi d’imputazione: mafia, 17 estorsioni, 6 tentativi di estorsione, 3 usure; il duplice tentato omicidio dei due figli del boss Federico Trisciuoglio dell’8 settembre 2016 collegato alla guerra tra clan del 2015/2016; armi; turbativa d’asta.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.