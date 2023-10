La Humanity 1 in rotta verso Bari: “Negato il porto più vicino”

BARI – La nave Humanity 1 – nave di una delle ong sovvenzionate dal ministero degli Esteri tedesco, la Sos Humanity – con a bordo 88 migranti, è in viaggio verso Bari, il cui porto è stato assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco.

L’arrivo, come conferma l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, è previsto nella mattinata di domani, intorno alle 10.30. La nave, dopo avere soccorso 90 migranti in 3 operazioni nel Mediterraneo centrale, ieri ha fatto scendere due persone a Siracusa a causa di un’emergenza medica.

Attraverso un post pubblicato su X (ex Twitter) l’organizzazione fa sapere che “gli 88 ancora a bordo non possono sbarcare. Nonostante il peggioramento delle condizioni meteo, le autorità italiane hanno negato la richiesta del capitano di riconsiderare l’assegnazione del porto di Bari” a favore di uno scalo più vicino. Fra le persone soccorse ci sono diverse donne e minori non accompagnati.

“Humanity 1 – prosegue l’organizzazione – deve proseguire verso il luogo sicuro assegnato dall’Italia, a oltre mille chilometri dall’ultimo salvataggio”. “Ciò – evidenzia – è contrario al diritto marittimo. Condanniamo questa pratica illegittima da parte dell’Italia, che ignora i bisogni e i diritti delle persone vulnerabili in una situazione di necessità umanitaria”.

Lo riporta l’agenzia Ansa.