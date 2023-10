La Puglia pacifista contro l’esercitazione nucleare NATO Steadfast Noon

FOGGIA – I Comitati per la Pace della Puglia esprimono una profonda preoccupazione per l’annunciata esercitazione militare “Steadfast Noon 2023“, che è in svolgimento e che coinvolge le basi aeree di Amendola e Gioia del Colle in Puglia. Questa operazione è finalizzata a testare la capacità di deterrenza nucleare dell’Alleanza Atlantica e rappresenta una scelta irresponsabile mentre il mondo vive sotto la minaccia della guerra.

Steadfast Noon getta benzina sul fuoco.

Già impegnati nella mobilitazione contro la guerra in Ucraina e recentemente scesi in piazza a Bari per manifestare per la pace in Medio Oriente, i Comitati per la Pace della Puglia ribadiscono il loro impegno per la promozione di un mondo pacifico e stabile. Questa esercitazione, tuttavia, va nella direzione opposta a quella della de-escalation e del raffreddamento delle tensioni internazionali, sollevando gravi preoccupazioni tra i cittadini della regione.

L’impiego delle basi militari di Amendola e Gioia del Colle per l’esercitazione “Steadfast Noon” rappresenta un pericolo e grande preoccupazione per le comunità locali. In un mondo già instabile, l’addestramento all’uso delle armi nucleari non rappresenta una soluzione ai problemi globali. La pace e la cooperazione internazionale dovrebbero essere le priorità assolute.

Ed è per questo che riteniamo dannosa e inopportuna l’esercitazione nucleare Steadfast Noon.

Come ha sottolineato il giurista Domenico Gallo, tale esercitazione entra in contrasto con l’adesione dell’Italia al Trattato di non proliferazione nucleare, che proibisce ai paesi non nucleari il possesso e il transito delle armi nucleari. Sosteniamo il comitato di associazioni e di personalità della cultura che ha presentato una denuncia presso la Procura presso il Tribunale di Roma: l’Italia non dovrebbe ospitare armi nucleari in virtù del Trattato di non proliferazione nucleare che ha firmato e ratificato con la legge 131 del 24 aprile 1975.

I Comitati per la Pace della Puglia invitano tutti i cittadini a unirsi nella richiesta di un mondo più sicuro e privo di minacce nucleari, e ad opporsi a qualsiasi iniziativa che minacci la pace e la stabilità globali.

Lo riporta una nota dei Comitati per la Pace della Puglia: Bari, Brindisi, Foggia, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Lecce, Manduria, Manfredonia, Ruvo di Puglia, San Severo, Taranto.