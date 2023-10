Manfredonia, praticare il Karate con Zerulo il Campione del Mondo

MANFREDONIA (FOGGIA) – È Iniziata la nuova stagione per il Team Karate Zerulo presso la palestra NEW PERFECT GYM di Matteo Falcone, in Piazza Giovanni Bovio n.2 A dirigere gli allenamenti e la crescita dei bambini/ragazzi c’è il Campione del mondo ed Europeo di karate Vincenzo Zerulo, Maestro 4° dan ed arbitro Nazionale.

Il Team Zerulo nonostante la giovane età, infatti questo è il terzo anno di attività, vanta già atleti medagliati a livello nazionale di cui: Elia Palombaro, Michele Armillotta, Matteo Starace, Angelica Di Mauro, Michele D’Amato, Cleofe D’Amato.

“Sono orgoglioso dei miei ragazzi, e sono sicuro che quest’anno faremo meglio anche con nuovi ragazzi che l’anno passato non sono potuti essere presenti agli eventi, ringrazio tutti i genitori per gli enormi sacrifici che fanno per tutti noi e i nuovi ragazzi che quest’anno si sono uniti al nostro Team. Grazie per la grande fiducia”.

I prossimi appuntamenti saranno al campionato italiano di kata e kumite a novembre nella città di Spoleto dove il Team Zerulo porterà ben 15 atleti per conquistare i titoli italiani.

Un grosso in bocca al lupo.