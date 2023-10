Monte. Basta: “Importante finanziamento per la casa di comunità e l’ospedale di comunità”

Monte Sant’Angelo – “Un importante finanziamento PNRR ci permetterà presto di avere a Monte Sant’Angelo la casa di comunità e l’ospedale di comunità” – annuncia l’Assessore al Welfare di Monte Sant’Angelo, Lea Basta.

“Con questi importanti strumenti amplieremo i servizi a disposizione del nostro Presidio Territoriale di Assistenza. Grazie all’ASL Foggia che ha ottenuto questo importante finanziamento che ci permetterà di ristrutturare e di ammodernare gli impianti della struttura riservata a questi servizi.

Sono previsti, oltre alle camere, l’ambulatorio, la palestra e zone di socialità” – aggiunge l’assessore Basta.

L’Ospedale di Comunità è uno strumento di integrazione ospedale-territorio e di continuità delle cure, erogate sulla base di una valutazione multidimensionale della persona da assistere, attraverso un piano integrato e individualizzato di cura. È una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero.

I servizi sono rivolti a pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minore o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio o in mancanza di idoneità del domicilio stesso (strutturale o familiare).

La Casa di comunità è un luogo fisico di prossimità e facile individuazione dove la comunità può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale.

Entrambi i servizi saranno attivi nel Presidio Territoriale di Assistenza (PTA, ex Ospedale). Il finanziamento complessivo di quasi 3 milioni e mezzo di euro è stato ottenuto dall’ASL Foggia nell’ambito degli interventi finanziati a valere sul PNRR e PNC (Missione 6 CIS Salute, componente 1 – investimento 1 ‘Casa della comunità e presa in carico della persona’ e ‘investimento 1.3: rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture’ nonché componente 2 – investimento 1.2: verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile).

