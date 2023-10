Rapinarono anziani in casa: 3 arresti sul Gargano

ISCHITELLA (FOGGIA) – I carabinieri di Vico del Gargano (Fg) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini, due originari di Vico e uno di Ischitella, ritenuti responsabili di rapina in concorso aggravata dall’uso di un’arma e indebito utilizzo di bancomat, ai danni di due anziani, fratello e sorella, di Ischitella.

I fatti sono accaduti il 6 luglio 2022, poco prima delle 14, quando due soggetti, con indosso una tuta isolante anti-covid, guanti e mascherina FFP2, hanno fatto irruzione nell’abitazione dei due anziani, nel centro storico di Ischitella, dicendo: «Questa è una rapina, dateci i soldi». Uno dei due tratteneva con forza la donna, tappandole la bocca con una mano, l’altro puntando una pistola alle vittime chiedeva la consegna del denaro. Ma le incessanti urla dell’anziana hanno costretto i due rapinatori ad abbandonare in fretta l’abitazione, riuscendo comunque ad impossessarsi del portafoglio del fratello, contenente 150 euro, documenti e due carte bancomat.

Durante la fuga per le vie del centro i malviventi hanno lasciato cadere due sacchi neri contenenti fascette in plastica, nastro adesivo e un paio di forbici, oltre al serbatoio della pistola e una mascherina FFP2. I carabinieri hanno scoperto subito che un terzo uomo, complice, aveva effettuato diversi prelievi con le carte bancomat sottratte all’anziano, per una somma complessiva di 1.100 euro. I tre, riconosciuti anche grazie alle tracce rilevate dai Ris, sono stati condotti in carcere. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.