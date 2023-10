Ritorno al passato: Manfredonia in un filmato del 1912

MANFREDONIA (FOGGIA) – (di Maria Teresa Valente) Correva l’anno 1912, e nelle sale cinematografiche francesi, inglesi e americane veniva proiettata una pellicola girata per far conoscere all’estero dodici località turistiche italiane, tra cui Manfredonia. Nel 2013, mentre ricoprivo l’incarico di responsabile dell’ufficio di Gabinetto dell’ex sindaco Angelo Riccardi , ho scoperto casualmente l’esistenza di questo tesoro cinematografico intitolato “Manfredonia, Southern Italy”, girato dalla casa cinematografica Cines di Roma, la stessa, per intenderci, che nel 1913 ha prodotto il primo kolossal della storia, ovvero “Quo Vadis?”.

Il documentario originale su Manfredonia durava 12 minuti, ma a noi ne sono giunti poco più di tre. Il filmato cattura scenari suggestivi della nostra città, ma anche della vicina Monte Sant’Angelo, e spesso le scene si mescolano tra di loro. Ci sono immagini del maestoso castello svevo angioino, del municipio, delle barche nel porto, della basilica di Siponto, persino dell’hotel Daniele (nell’ultima scena), ma anche del Santuario di San Michele Arcangelo con scene di vita quotidiana girate a Monte Sant’Angelo . È come un viaggio nel tempo, un’opportunità per riscoprire le radici della nostra comunità.

Il documentario, seppur breve, ha il potere di trasportare gli spettatori in un mondo ormai perduto. È una pellicola muta, in bianco e nero e a tratti con sprazzi di colore, che testimonia la prima volta in assoluto in cui una macchina da presa si è posata sulla Puglia.

https://www.statoquotidiano.it/wp-content/uploads/2023/10/393407500_859162875645943_8055328432789992848_n.mp4 Ottenere una copia di questa pellicola si rivelò una sfida non semplice. Dopo aver appreso dell’esistenza del film, su input dell’ex sindaco, che decise di acquistarlo personalmente per non gravare sulle casse comunali, mi misi al lavoro. Iniziai una serie di scambi epistolari con la cineteca di Bologna e la British Film Institute (BFI) di Londra, con l’ardente desiderio di riportare a Manfredonia una parte della sua storia, un tesoro cinematografico che era stato a lungo nascosto.

Ci vollero un paio di anni, ma finalmente “Manfredonia, Southern Italy” tornò a casa. L’intento iniziale era quello di una proiezione pubblica, ma non fu possibile organizzarla in tempo. Nonostante non sia ormai più un filmato inedito, ho voluto comunque rispolverarlo dal cassetto, per condividere un pezzo del nostro patrimonio culturale. Per migliorarlo, ho editato il video in alcuni punti, rallentando dei passaggi per meglio assaporarne incantevoli scorci.

Le immagini di Manfredonia del 1912 ci fanno rivivere un frammento del suo passato, testimonianza di un’epoca che continua a ispirarci. Sono fotogrammi che parlano di storia, di identità, e di un legame profondo con le nostre radici, che ci rende più ricchi e consapevoli del nostro presente. E ora, immaginiamo di essere in una sala dei primi del Novecento, e mentre le luci si abbassano, siamo tutti pronti per un viaggio straordinario indietro nel tempo…

A cura di Maria Teresa Valente