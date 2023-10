Squalifica di 7 mesi per Fagioli, Procura accetta patteggiamento: stagione finita

TORINO – L’accordo tra le parti è stato raggiunto. Il patteggiamento è stato accettato dal Procuratore Federale Chiné. Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, a meno di clamorose e inaspettate sorprese, riceverà sette mesi di squalifica per il caso scommesse. Inoltre riceverà cinque mesi di pene accessorie. In più l’impegno a fare da testimonial per sensibilizzare i giovani sul problema della ludopatia.

Quello di Nicolò Fagioli è stato il primo nome a venire fuori tra quelli dei calciatori implicati nel caso scommesse. Il nome dello juventino in realtà già da un paio di mesi era finito nelle carte della Procura di Torino, che lo aveva iscritto nel registro degli indagati. Nell’ultima settimana si è andati di corsa.

Il calciatore, che si è autodenunciato, ha chiesto il patteggiamento al Procuratore Federale Chiné, che lo ha accolto. E ciò porta dunque a una squalifica molto inferiore rispetto a quanto inizialmente era stato previsto (rischiava fino a tre anni).

