Foggia-Catania, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti

In vista del match Foggia-Catania, valido per la decima giornata del girone C del campionato di Serie C NOW 2024/2025 e in programma domenica 20 ottobre alle ore 15.00 allo stadio “Pino Zaccheria”, il Prefetto della Provincia di Foggia ha disposto importanti misure di sicurezza riguardanti la vendita dei biglietti. A causa delle preoccupazioni legate all’ordine pubblico, è stato stabilito il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Sicilia. Inoltre, la vendita dei biglietti per tutti i settori dello stadio sarà riservata esclusivamente ai residenti nella regione Puglia.

Questa decisione, mirata a prevenire possibili disordini e garantire la sicurezza degli spettatori, segue l’approccio spesso adottato in occasione di partite considerate a rischio per la rivalità tra le tifoserie. Il provvedimento mira a mantenere un clima sereno sugli spalti e a evitare tensioni tra le tifoserie, assicurando così lo svolgimento della gara in un contesto tranquillo. L’attenzione resta alta per un incontro che, oltre al significato sportivo, è carico di storia e di rivalità tra due piazze appassionate di calcio.