Foggia, grave Incidente in Via Lucera

Un grave incidente si è verificato questa sera in via Lucera, dove un uomo è stato investito da un veicolo in circostanze ancora da chiarire. Il sinistro ha immediatamente mobilitato i soccorsi: sul posto sono giunte diverse ambulanze e gli agenti della Polizia Locale per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Le condizioni dell’uomo investito, trasportato d’urgenza all’ospedale, sono ancora sconosciute. I soccorritori hanno agito prontamente per stabilizzarlo prima di trasferirlo al pronto soccorso, mentre gli agenti della Polizia Locale si sono occupati di deviare il traffico e avviare i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, l’uomo sarebbe stato colpito mentre attraversava la strada. Tuttavia, la Polizia Locale sta procedendo con le indagini per accertare se ci siano state infrazioni al codice della strada o eventuali responsabilità da parte del conducente coinvolto.

Via Lucera è rimasta parzialmente bloccata durante le operazioni di soccorso, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Le autorità locali invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a seguire le deviazioni consigliate per evitare ulteriori disagi. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dell’uomo, mentre continuano le verifiche delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto.