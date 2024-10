Foggia. In un momento di grande dolore e lutto collettivo, la sindaca di Foggia, Maria Episcopo, ha voluto esprimere il suo sentito ringraziamento alla comunità per la compostezza e la partecipazione dimostrate in occasione delle esequie di Michele Biccari, Gaetano Gentile e Samuel Del Grande, le tre giovani vittime del tragico incidente stradale che ha scosso profondamente la città.

Il silenzio rispettoso che ha caratterizzato i giorni successivi all’incidente è stato il segno di una città unita, capace di sentire il dolore come proprio, come ha sottolineato la prima cittadina nel suo messaggio alla popolazione. In una lettera aperta, Episcopo ha voluto esprimere il suo apprezzamento per la vicinanza dimostrata ai familiari e agli amici dei tre ragazzi, e per la grande partecipazione alla camera ardente, allestita presso il Palazzetto Preziuso, e ai funerali celebrati allo stadio Zaccheria, che hanno visto la presenza di migliaia di persone.

Partecipazione e rispetto

Le cerimonie funebri, organizzate in tempi brevissimi grazie a una straordinaria mobilitazione delle istituzioni locali, hanno rappresentato un momento di profonda condivisione e rispetto. La sindaca ha sottolineato come, nonostante il grande afflusso di cittadini, tutto si sia svolto in modo ordinato e composto, segno della maturità della comunità foggiana.

Episcopo ha voluto ringraziare in modo particolare i tifosi della squadra rossonera, tra cui gli ultras, che hanno dato un contributo significativo nell’organizzazione delle commemorazioni. In un momento così delicato, i tifosi hanno dimostrato una maturità encomiabile, mostrando vicinanza e rispetto verso le famiglie colpite dal lutto. Anche le tifoserie di altre città hanno fatto sentire la loro solidarietà, con gesti simbolici quali l’invio di corone di fiori, l’affissione di striscioni e la partecipazione attiva sui social media, dimostrando come il calcio, in momenti tragici, possa essere un veicolo di unione e solidarietà.

L’impegno delle istituzioni

Nelle parole della sindaca, un particolare ringraziamento è stato rivolto all’apparato comunale, che sin dalle prime ore dopo il tragico incidente si è attivato per coordinare l’organizzazione dei funerali e della camera ardente. L’amministrazione comunale, in stretta collaborazione con la prefettura, la questura, la protezione civile, le associazioni di volontariato, la ASL di Foggia e il Policlinico Riuniti, ha lavorato a pieno regime per garantire che ogni dettaglio fosse curato con la massima attenzione, nel rispetto del dolore delle famiglie e dell’intera comunità.

La sindaca ha inoltre espresso gratitudine alla Curia vescovile, e in particolare a Monsignor Giorgio Ferretti, per il sostegno spirituale offerto in questo momento difficile. Le parole toccanti del vescovo, pronunciate durante le cerimonie, hanno saputo cogliere l’essenza del dramma vissuto dalla comunità, offrendo conforto e speranza a tutti i presenti.

Il ruolo del Calcio Foggia 1920

Un altro protagonista di queste giornate di lutto è stata la squadra del Foggia Calcio, che ha mostrato ancora una volta il suo legame con la città. La società, insieme ai giocatori e allo staff, ha partecipato attivamente alle commemorazioni, confermando il suo attaccamento alla comunità foggiana in un momento così delicato. Un gesto di vicinanza che non è passato inosservato e che ha contribuito a rafforzare il senso di unità tra squadra e tifoseria.

Il dolore condiviso di una comunità

Uno degli aspetti più toccanti di queste giornate è stato il coinvolgimento della popolazione, come ha ricordato la sindaca. Molti cittadini si sono riversati per le strade al passaggio dei feretri, dimostrando un rispetto silenzioso che ha reso omaggio alle vittime. Gli studenti, i commercianti e tutte le persone che hanno osservato un lutto condiviso hanno offerto di Foggia un’immagine di grande coesione e dignità. La città ha saputo dare prova di sé nel modo migliore, dimostrando che anche nei momenti più bui è capace di esprimere i valori più autentici di solidarietà e umanità.

Un pensiero a chi lotta ancora

Nel suo messaggio, la sindaca ha rivolto un pensiero speciale a Matteo e Samuele, i due giovani che sono rimasti gravemente feriti nell’incidente e che continuano a lottare per la vita nell’ospedale di Potenza. La comunità foggiana segue con il fiato sospeso le loro condizioni, nella speranza che possano presto ristabilirsi. Un abbraccio ideale va anche alle loro famiglie, che stanno vivendo momenti di grande apprensione.

La tragedia che ha colpito Foggia lascia una ferita profonda, ma ha anche mostrato il volto migliore della città, capace di stringersi intorno alle famiglie colpite dal dolore, di rispettare il lutto con compostezza e di reagire con una solidarietà che non conosce confini. Le parole della sindaca Episcopo, nel loro sincero ringraziamento, riflettono l’orgoglio di una comunità che, nonostante la tragedia, ha saputo restare unita e dignitosa.