Via della Croce, Manfredonia. Ogni mattina, davanti alla Scuola Perotto, si consuma una battaglia silenziosa. Non ci sono grida né scontri fisici, ma i segni di questa “lotta” sono visibili a tutti: automobili parcheggiate sulle strisce pedonali appena rifatte, genitori e bambini costretti a schivare i veicoli per raggiungere l’ingresso della scuola, il tutto con un unico nemico comune, l’inciviltà.

Non passa giorno senza che qualcuno parcheggi con noncuranza sulle strisce, bloccando la via o rendendo difficoltoso il passaggio dei pedoni, in particolare dei bambini che, per raggiungere in sicurezza il loro istituto, si trovano a dover fare slalom tra auto mal parcheggiate. “È solo un minuto“, si giustificano i conducenti, mentre nel frattempo quel “minuto” si dilata in decine, se non addirittura ore, di parcheggio irregolare.

Non si tratta soltanto di una questione di regolamento stradale. Qui è in gioco molto di più: la sicurezza dei più piccoli, il rispetto per la comunità, il buon esempio che gli adulti dovrebbero dare alle generazioni future. Ma, a quanto pare, il rispetto sembra essere un concetto che sfugge a molti, soprattutto quando la propria convenienza prevale su ogni altra considerazione.

Strisce rifatte, rispetto cancellato

Il Comune di Manfredonia, recentemente, ha investito nel rifacimento della segnaletica stradale. Le strisce pedonali di fronte alla Scuola Perotto sono state ridipinte, un segnale che l’amministrazione pubblica tiene alla sicurezza dei suoi cittadini, in particolare degli scolari. Tuttavia, questo sforzo sembra essere stato vano, perché quelle stesse strisce vengono quotidianamente occupate da veicoli parcheggiati in modo selvaggio, come se il bianco brillante del nuovo segno sull’asfalto fosse invisibile agli occhi degli automobilisti.

Perché avviene tutto questo? Come è possibile che in una società moderna, in una città come Manfredonia, che si vanta del suo senso di comunità, si verifichi una tale mancanza di rispetto per le regole basilari della convivenza civile?

“È solo un minuto”

Questa è la frase che risuona più spesso tra chi si rende protagonista di questi gesti incivili. “È solo un minuto”, dicono. Ma è davvero così? Chiunque passi nei pressi della scuola all’orario di ingresso o di uscita, sa che quel “minuto” si prolunga, trasformandosi in decine di minuti, durante i quali le macchine restano parcheggiate in modo irregolare, creando caos e disagi.

Non è solo un problema di traffico. Gli automobilisti che decidono di fermarsi sulle strisce pedonali non stanno soltanto infrangendo una regola del codice della strada, stanno violando il diritto dei bambini e dei genitori di muoversi in sicurezza. È un atto di mancanza di rispetto nei confronti di chi, ogni giorno, si impegna a rispettare le regole per il bene comune. Eppure, queste persone sembrano non accorgersene, o peggio, non curarsene affatto.

La scusa del “solo un minuto” nasconde una realtà ben più complessa e preoccupante: l’indifferenza verso il prossimo. Fermarsi sulle strisce pedonali, anche solo per qualche minuto, mette a rischio la vita dei bambini, costringendoli a attraversare la strada in punti pericolosi o obbligando le auto in transito a manovre improvvisate per evitare incidenti. E tutto questo per cosa? Per risparmiare qualche metro di camminata?

Il problema che si verifica quotidianamente davanti alla Scuola Perotto non riguarda solo chi parcheggia in modo irregolare, ma tutta la comunità. I bambini che assistono a questi comportamenti, infatti, crescono vedendo che le regole possono essere infrante senza conseguenze. Cosa imparano da questo? Che il proprio interesse può sempre prevalere su quello degli altri? Che le leggi valgono solo se non ci complicano la vita?

Questa è una lezione pericolosa. Le scuole dovrebbero essere luoghi dove i bambini non solo acquisiscono nozioni e competenze, ma anche valori civici, imparando a essere futuri cittadini responsabili. Tuttavia, se ogni mattina vedono gli adulti – i loro genitori, i loro modelli di riferimento – ignorare le regole, cosa possiamo aspettarci dal loro futuro?

È evidente che serve un cambiamento. Non solo nella mentalità di chi parcheggia, ma in tutta la comunità. È necessaria una maggiore consapevolezza, un ritorno al rispetto delle regole e degli altri. Le forze dell’ordine dovrebbero essere più presenti, ma non possiamo aspettarci che siano solo loro a risolvere il problema.