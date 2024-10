Manfredonia. “Lotta al dissesto idrogeologico”. Ecco come

“Il governo ha stanziato 60 milioni di euro per la Puglia per la lotta al dissesto idrogeologico. Di questi oltre 20 milioni saranno utilizzati per finanziare un progetto del 2018 a cui diede avvio la nostra assessora all’ambiente Innocenza Starace, per la mitigazione del rischio idraulico a Siponto. Nel 2022 la giunta Rotice prese atto del progetto ma non trovò il finanziamento necessario. Ora sono arrivati i fondi e si potrà procedere a realizzare l’opera.

Il progetto alzerà gli argini di sinistra del Candelaro e porterà, con un canale deviatore, le acque di alcuni valloni nella palude Frattaruolo, eliminando ogni afflusso di acque piovane a Siponto. Questo significa eliminare il rischio idraulico in tutta Siponto e nel Polder, aumentando la resilienza del territorio alle piogge intense che sono sempre più frequenti per la crisi climatica mondiale.

Inoltre al termine dei lavori si potrà chiedere l’eliminazione del vincolo PAI che costituisce un innegabile problema per tutti i residenti e le attività che insistono in quella zona. Ovviamente saremo attenti a che non si perda tempo attraverso l’azione del nostro consigliere con delega alla resilienza alla crisi climatica.”

I coportavoce di Europa Verde di Manfredonia Innocenza Starace e Alfredo De Luca