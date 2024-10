Manfredonia. Negli ultimi giorni, la questione dei fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) non impiegati correttamente ha sollevato un’ondata di polemiche, grazie alla segnalazione effettuata dal CODACONS, l’associazione per la difesa dei consumatori. Tra i Comuni coinvolti in queste irregolarità figura anche Manfredonia, dove alcuni finanziamenti destinati a un progetto sociale non sarebbero stati sfruttati pienamente.

Il consigliere comunale di Manfredonia, Ugo Galli, ha deciso di prendere posizione in merito alla vicenda, fornendo alcune riflessioni e sollevando interrogativi sui ritardi e le problematiche legate alla gestione dei fondi. “Dopo aver appreso della vicenda, ci siamo attivati immediatamente”, afferma Galli. Il consigliere si riferisce in particolare a un progetto approvato dal Ministero del Lavoro il 9 maggio 2022, che prevedeva la riqualificazione e ristrutturazione dell’ex mattatoio comunale, per la creazione di alloggi destinati a persone anziane non autosufficienti. Il finanziamento, pari a 2,46 milioni di euro, sarebbe stato essenziale per offrire supporto alle famiglie in difficoltà.

Le prime fasi dell’iter sembravano procedere regolarmente. La giunta comunale, il 7 giugno 2022, aveva deciso di avvalersi della collaborazione dell’Università di Foggia per il progetto, e il 23 giugno 2023 è stata sottoscritta la convenzione che regolava l’uso del finanziamento. Tuttavia, nonostante la procedura per l’affidamento della progettazione fosse stata avviata il 28 luglio 2023, solo una piccola parte della somma complessiva – precisamente 213.934,83 euro – è stata impegnata.

“Sorgono spontanee varie domande: il progetto è stato elaborato? Ed i residui 2,24 milioni di euro, stanziati nell’ambito dello stesso finanziamento, per quale misteriosa ragione non sono stati utilizzati?”, si domanda Galli. La preoccupazione del consigliere è chiara: un’ingente quantità di fondi pubblici, già approvati e messi a disposizione del Comune, rischia di andare persa o inutilizzata, in un momento in cui il sostegno economico alle fasce più vulnerabili della popolazione è di cruciale importanza.

A complicare la situazione è stato il cambio di amministrazione. La giunta che aveva ottenuto il finanziamento e avviato le prime fasi del progetto è decaduta poco dopo l’ultima determinazione dirigenziale del 12 ottobre 2023. Questo passaggio di consegne potrebbe aver rallentato ulteriormente l’attuazione degli interventi programmati.

Galli, nel concludere la sua riflessione, solleva una questione fondamentale per l’intera comunità: “Possiamo permetterci di non ricorrere al PNRR, per sostenere i cittadini con un bilancio disastrato?”. Il riferimento è chiaro: con le casse comunali in difficoltà, perdere opportunità di finanziamento come quella legata al PNRR sarebbe un errore grave, soprattutto se consideriamo che queste risorse sono destinate a progetti sociali di grande rilevanza.

La situazione resta in evoluzione, e sarà cruciale capire se la nuova amministrazione riuscirà a sbloccare l’iter burocratico e sfruttare appieno i fondi disponibili, per evitare che le risorse vadano perdute e con esse anche le opportunità per la comunità locale.