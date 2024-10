Premiato alla prima edizione di “Soft Skills: la competenza per fare la differenza” il cardiologo Vincenzo Manuppelli del Policlinico di Foggia

E’ stato premiato in data 17 ottobrepresso il Senato della Repubblica a Roma alla prima edizione del Premio “Soft Skills: La competenza per fare la differenza” per l’Area Clinico Scientifica il cardiologo del Policlinico di Foggia Dott. Vincenzo Manuppelli.

L’evento, su iniziativa della Senatrice Cinzia Pellegrino,miraa valorizzare l’importanza delle competenze trasversali, o soft skills, riconoscendo i professionisti che si sono distinti in vari ambiti grazie a queste capacità essenziali. Le soft skills sono un valore aggiunto di un professionista e includono qualità come l’intelligenza emotiva, la leadership e problem solving.

Il Comitato Scientifico del premio ha selezionato 17 professionisti operanti a livello nazionale in quattro aree: area legale, area economica, area scientifica e area giornalismo/comunicazione che si sono distinti per il loro contributo nelle rispettive carriere, grazie alle loro competenze trasversali.

Per l’Area Clinico – Scientifica è stato selezionato per questa prima edizione del Premio Soft Skills il Dott. Vincenzo Manuppelli, Dirigente Medico presso la Struttura Complessa di Cardiologia Universitaria del Policlinico di Foggia, diretta dal Prof. Natale Daniele Brunetti, dove ricopre il ruolo di responsabile del laboratorio di Ecografia cardiovascolare. E’ esperto in imaging e in Cardiologia pediatrica, con particolare competence in ecocardiografia avanzata bi e tridimensionale ed ecografia pediatrica, ed è docente nazionale della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare e Cardiovascular Imaging.

“Ringrazio la Senatrice e il Comitato Scientifico per il prestigioso premio ricevuto – ha dichiarato il Dott. Vincenzo Manuppelli. Ritengo che essere medico, più che una professione, sia un atto d’amore. Il compito del medico è sicuramente quello di curare l’umanità sofferente, ma è anche e soprattutto quello di considerare il paziente come persona con un proprio vissuto, con le proprie paure ed insicurezze”.

“Formulo le più vive congratulazioni al Dott. Vincenzo Manuppelli per il premio ricevuto che testimonia il livello qualitativo e di eccellenza dei professionisti del nostro Policlinico”-ha dichiarato il Prof. Natale Daniele Brunetti.