Nella mattinata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, la Squadra Mobile della Sezione Criminalità Organizzata e la Polizia Locale di San Severo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Foggia. L’operazione ha portato al sequestro di 18 immobili abusivi costruiti nel quartiere San Bernardino a San Severo. Il provvedimento rappresenta il nono passo in una più ampia serie di sequestri legati a una complessa attività investigativa. Le indagini coinvolgono numerosi soggetti, ancora in fase di identificazione, sospettati di occupazione abusiva, in violazione degli articoli 633 e 639 bis del Codice Penale, e abuso edilizio ai sensi dell’articolo 44, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

L’operazione odierna si inserisce nel solco delle precedenti inchieste “Troy” e “Troy 2”, concluse nei mesi scorsi con numerosi arresti per spaccio di sostanze stupefacenti nel medesimo quartiere. Grazie a queste indagini, la Procura di Foggia ha potuto far luce su un fenomeno di abusivismo edilizio diffuso, con costruzioni realizzate illegalmente su terreni pubblici, spesso utilizzate come punti di spaccio e aree destinate al consumo di droga. La strategia della Procura, in collaborazione con la Questura di Foggia e la Polizia Locale di San Severo, mira a colpire direttamente i luoghi legati allo spaccio, con l’obiettivo di ripristinare la legalità sia sotto il profilo della sicurezza pubblica sia dal punto di vista urbanistico e ambientale.

Le indagini si sono concentrate su una nuova serie di fabbricati nel cuore del Rione San Bernardino, realizzati su suolo pubblico senza le necessarie autorizzazioni e privi di agibilità. Le verifiche hanno rivelato che gli immobili abusivi erano utilizzati come depositi e ricoveri per mezzi, fungendo da pertinenze alle abitazioni circostanti, occupando in modo illegittimo aree destinate a uso pubblico. Le autorità hanno accertato una trasformazione urbanistica significativa dell’area, con l’occupazione di spazi pubblici destinati originariamente a strade, marciapiedi o altre infrastrutture di pubblica utilità.

Al momento, l’inchiesta si trova nella fase preliminare, e la posizione delle persone coinvolte è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. È importante sottolineare che i soggetti indagati sono presunti innocenti fino a eventuale sentenza di condanna definitiva. Le attività investigative proseguiranno nelle prossime settimane per definire ulteriori responsabilità.

